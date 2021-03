Dodici morti in 24 ore, scuola in lutto a Mondragone La situazione resta particolarmente critica nel casertano

Scuola in lutto nel casertano per la scomparsa del dirigente scolastico Lucia Razzino. Era in servizio alla scuola media "Buonarroti-Vinci" di Mondragone.

Reduce da un ricovero all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta non ce l'ha fatta a sconfiggere il Covid-19. Prossima al pensionamento, lascia un grande vuoto nella comunità di Mondragone.

E nel casertano la settimana santa è iniziata ieri purtroppo nel peggiore dei modi. Dodici le vittime in 24 ore rispettivamente nei comuni Capua, Caserta, Francolise, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Parete, Ruviano, San Marcellino, Santa Maria Capua Vetere, Trentola Ducenta. I nuovi positivi sono 130 su 1046 tamponi processati.