Camion avvolto dalle fiamme: tragedia sfiorata in autostrada Paura tra i caselli di Caianello e San Vittore

E' successo tutto in pochi secondi. Il fumo, un principio d'incendio partito accidentalmente e le fiamme che in poco tempo hanno divoraro un camion. L'incidente che poteva finire in tragedia è avvenuto lungo l’autostrada Caserta-Roma nel territorio di Mignano Monte. Il mezzo pesante viaggiava in direzione Roma, tra i caselli di Caianello e San Vittore. Sul posto più squadre dei Vigili del Fuoco e la Polstrada. Nessuna conseguenza ma solo tanto spavento per l'autista del mezzo.