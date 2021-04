Giovedì santo tristissimo nel casertano con ben undici morti Non si arresta la scia di decessi legati al Covid-19, in salita anche i contagi

Altre undici vite spezzate dal Covid in poche ore. Non si arresta l'ondata di morti in provincia di Caserta. Gli ultimi decessi ad Aversa, Carinola, Casapesenna, Caserta, Giano Vetusto, Macerata Campania, San Felice a Cancello, San Prisco, Sessa Aurunca, Villa Literno. Un bollettino pesantissimo, che sfiora i 1000 morti dall'inizio della pandemia. E tornano a salire anche i contagi. Se ne contano 382 nell'ultimo bollettino su 2937 tamponi processati. 345 sono invece gli ultimi guariti, mentre i pazienti monitorati dall'Asl ammontano a 7066.