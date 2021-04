Rubato il furgone con dentro cibo e aiuti per i poveri Era il mezzo utilizzato da un'associazione per portare aiuti ai bisognosi

Dopo il furto in un bene confiscato, nuovo raid nel Casertano ai danni di un'associazione solidale. Vittima è il gruppo di Francescani 'Il Cireneo' di Casaluce, al quale è stato rubato un furgone con all'interno aiuti per i bisognosi in vista della Pasqua. Derrate alimentari che il gruppo consegna in tutta la Campania. Il furgoncino è stato ritrovato senza motore, con danni ingenti e senza tutto ciò che conteneva, destinato ai poveri. È stata avviata una raccolta fondi per risistemarlo e riacquistare il materiale rubato.