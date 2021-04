Piromani in azione nella notte: danni a locali e abitazioni Si indaga su diversi episodi avvenuti nella notte a Caserta

Hanno incendiato sacchi di immondizia davanti alle abitazioni e all'ingresso di una struttura commerciale. In azione uno o più piromani.

Notte di super lavoro a Caserta per Vigili del Fuoco e carabinieri. E' successo in pieno coprifuoco. Gli episodi sono avvenuti a ripetizione in via Settembrini, via Giotto e piazza Vanvitelli.

Uno stupido gioco messo in atto da bulli o da una persona solitaria, non si sa per quale motivo, sul quale stanno ora indagando i carabinieri.