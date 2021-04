Sabato santo di dolore nel casertano: altri 6 morti per Covid Decessi e contagi, bilancio drammatico

Aumentano i contagi e il numero dei morti in provincia di Caserta. La situazione resta drammatica. 966 i decessi dall'inizio della pandemia ad oggi. Sarà una Pasqua di dolore a Casagiove, Orta di Atella, Recale, San Marcellino, Succivo. Ben 37sono invece i nuovi casi positivi su 2474 tamponi processati, pari al 15,1%. Rafforzati i controlli in tutta la provincia. A Lusciano è stata scoperta una scuola calcio attiva nonostante i divieti. Sanzioni pari a 10.000 euro e 5 giorni di chiusura per la struttura.