Sciagura di Pasqua: 4 morti in un terribile scontro frontale Le vittime sono tutte della provincia di Caserta

E' di quattro morti, tutti della provincia di Caserta il tragico bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sulla Casilina all'altezza di San Vittore nel Lazio. Una vera e propria strage.

Uno scontro frontale violentissimo che ha visto coinvolte un'alfa mito e una fiat idea. Le vittime Carlo Romanelli, Matteo Simone e Luigi Franzese, di 18,19 e 20 viaggiavano tutte a bordo della prima vettura, mentre un 52enne, Claudio Amato, residente a Mignano Montelungo anche lui deceduto alla guida della seconda. Uno dei giovani deceduti era in diretta sulla sua pagina instagram quando è avvenuto il drammatico incidente. E' da lì che si è duffusa rapidamente la triste notizia. In molti si sono subito precipitati sul luogo della tragedia, prima ancora dell'arrivo dei soccorsi. Una scena raccapricciante quella che si è presentata davanti ai loro occhi.

Sul posto vigili del fuoco,diverse ambulanze allertate dalla centrale operativa del 118 e i carabinieri della compagnia di Cassino. Ma ogni soccorso è stato purtroppo inutile. Per due dei feriti si era tentata una corsa disperata in ospedale, rivelatasi purtroppo inutile. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica di questa sciagura di Pasqua. Una delle vittime (Luigi Franzese) era in diretta sulla sua pagina Instagram quando è avvenuto l'incidente.