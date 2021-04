Strage Casilina: il triste addio alle 4 vittime casertane Il sindaco Antonio Verdone ha proclamato il lutto cittadino. Il dolore del vescovo Giacomo Cirulli

Lunedì dell'angelo segnato dal dolore a Mignano Monte Lungo dopo la tragica morte di 4 persone avvenuta sulla Casilina nel territorio di San Vittore a poche ore dalla Pasqua.

Domani la piccola comunità casertana si fermerà per rivolgere l'ultimo saluto a Luigi, Matteo, Carlo e Claudio. Funerali separati con orari di celebrazione diversi per evitare assembramenti.

Il sindaco Antonio Verdone ha proclamato il lutto cittadino. Profondamente addolorato il vescovo di Teano Giacomo Cirulli: "E' un lutto gravissimo che ha colpito tutta la nostra comunità, la vicinanza più vera alle famiglie straziate del dolore.

Uno scontro frontale violentissimo che ha visto coinvolte un'alfa mito e una fiat idea. Le vittime Carlo Romanelli, Matteo Simone e Luigi Franzese, di 18,19 e 20 viaggiavano tutte a bordo della prima vettura, mentre un 52enne, Claudio Amato, residente a Mignano Montelungo anche lui deceduto alla guida della seconda. Era uscito per comprare una pizza. Uno dei giovani deceduti era in diretta sulla sua pagina instagram quando è avvenuto il drammatico incidente. E' da lì che si è diffusa rapidamente la triste notizia. In molti si sono subito precipitati sul luogo della tragedia, prima ancora dell'arrivo dei soccorsi. Una scena raccapricciante quella che si è presentata davanti ai loro occhi.