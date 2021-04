Uccidono 70 uccelli, alcuni protetti e si vantano sui social Gli autori del gesto in un video: " "Non è andato niente storto, tutto perfetto."

Divieto di dimora nella provincia di Caserta e di non farvi ritorno senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria per due persone di 39 e 49 anni.

I due uomini, sono stati ritenuti dall’autorità giudiziaria. gravemente indiziati di aver cagionato, in concorso tra loro, con crudeltà e senza necessità, la morte di oltre 70 uccelli, di cui otto esemplari di volpoche, nome scientifico tadorna tadorna, specie particolarmente protetta dalla legge,che ne vieta l’abbattimento, la cattura e la detenzione, in quanto considerate in pericolo di estinzione.

La strage di avifauna selvatica, è stata inoltre immortalata in un video, fieramente realizzato dagli stessi indagatil i quali si vantavano della commissione del reato procedendo alla diffusione del terrificante filmato, pubblicandolo facebook e su numerosissimi gruppi whatsapp, inoltrandolo ad una moltitudine di cacciatori che, a loro volta, lo rimbalzavano ad una platea indefinita di persone, fino a farlo diventare virale.

Le espressioni utilizzate dagli indagati sono non solo di mera esaltazione di quanto commesso, ma tendenti altresì ad indurre altri ad azioni analoghe: "Non è andato niente storto, tutto perfetto."