Donna trovata priva di vita, suicida in un giardino Tragedia in periferia a Caserta

L'hanno trovata priva di vita nel giardino della sua abitazione. Nulla da fare per una 40enne alla periferia della città. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118. La donna ha messo in atto il suo insano gesto impiccandosi ad un albero, in preda ad un momento di sconforto. Sconosciuti i motivi che l'hanno spinta a farla finita. Sul posto i carabinieri della compagnia di Caserta che hanno avviato le relative indagini. La salma dopo l'ispezione esterna del medico legale è stata restituita ai familiari per lo svolgimento dei funerali.