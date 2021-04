Arrestato e processato un consigliere comunale del casertano Custodiva in casa circa 200 grammi tra hashish e marijuana

Arrestato un consigliere comunale del casertano. Custodiva in casa circa 200 grammi tra hashish e marijuana. Si tratta di un esponente politico ex candidato sindaco alle comunali di settembre 2020 in un comune della provincia. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri. Processato per direttissima è ora a casa senza alcuna misura cautelare inflitta nei suoi confronti.