Va a cercare asparagi e muore in un sentiero Tragedia al Parco Nazionale del Vesuvio

E' un 60enne originario della provincia di Caserta, l'uomo rinvenuto cadavere all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio. Era intento a cercare asparagi quando per cause in corso di accertamento, forse un malore è deceduto. A ritrovarlo senza vita, dopo essere stati allertati dai carabinieri, sono stati i volontari del soccorso alpino e speleologico della Campania. Già intorno alle 14.00 di ieri le forze dell’ordine avevano dato inizio alle iniziato ricerche dopo la denuncia di scomparsa. Su disposizione della magistratura è stata restituita ai familiari.