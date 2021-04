Non c'è pace nel casertano: il Covid continua a far paura Otto decessi nelle ultime ore

Non c'è pace nel casertano: il Covid continua a far paura. Da un lato le riaperture e le prime prove di una ripresa tanto attesa e dall'altro la lunga scia di morti che non accenna a fermarsi. L'ultimo bollettino è di quelli pesanti. Otto vittime nel giro di poche ore, che fanno salire l'elenco totale a quota 1101 dall'inizio della pandemia. Ad Ailano, Capodrise, Frignano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Piana di Monte Verna, gli ultimi decessi. I nuovi casi positivi sono 245 su 1647 tamponi processati. 237 infine gli ultimi guariti.