Si schianta contro una cunetta: muore ex finanziere Tragedia nei pressi del cimitero di Roccaromana

Era alla guida della sua smart, quando improvvisamente ha perso il controllo della vettura ed è finito contro una cunetta. Uno schianto violentissimo, senza scampo. E' morto così un 61enne di Aversa ex maresciallo della Guardia di Finanza in pensione. Il tragico incidente è avvenuto a Roccaromana non molto distante dal cimitero. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Teano ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. La salma del 61enne è stata trasportata presso l'istituto di medicina legale di Caserta per i relativi accertamenti medico legali.