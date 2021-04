Colpo in una tabaccheria: rubate sigarette e gratta e vinci Ladri in azione a Roccaromana nel casertano

Erano le 4 circa quando si presume che i malviventi siano entrati in azione. Incappucciati e con tute bianche hanno preso di mira una tabaccheria in via Marconi a Roccaromana. Una volta entrati all'interno si sono impossessati di sigarette e biglietti gratta e vinci. I ladri hanno letteralmente smontato la porta d'ingresso del tabacchi, per entrare nel locale. Il bottino è in via di quantificazione. Sull'accaduto indagano i carabinieri.