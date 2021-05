Tragedia nei campi: 38enne muore schiacciato dal trattore Nulla da fare per un operaio 38enne rumeno precipitato in un vallone

Ennesima tragedia nei campi in Campania. La seconda nel giro di poche ore dopo Paternopoli in Irpinia è stata la volta di Teano nel casertano. Un 38enne di nazionalità rumena era alla guida di un trattore, quando improvvisamente si è ribaltato, finendo in un vallone. Per il malcapitato non c'è stato nulla da fare. E' morto schiacciato sotto il pesante mezzo, senza scampo. La tragedia si è verificata alla frazione Pugliano. Sul posto i sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco ma ogni soccorso si è rivelato purtroppo inutile. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri. (Foto archivio).