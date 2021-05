Rocambolesco inseguimento in pieno coprifuoco: tre arresti Lotta ai furti nel casertano, sospetti su una banda

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Marcianise hanno arrestato tre persone, un 34enne, un 45enne, ed un 21enne responsabili dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

I militari dell’Arma, nel transitare all’altezza dello svincolo di un centro commerciale hanno notato un’autovettura, con a bordo tre persone che si aggiravano con atteggiamento sospetto. Intimato l’alt per sottoporli a controllo i tre si sono dati alla fuga ponendo in essere manovre evasive e lanciando oggetti dai finestrini.

L’inseguimento, protrattosi per alcuni chilometri, si è interrotto allorquando la vettura dei fuggitivi si è fermata dopo aver impattato contro un veicolo. Bloccati e perquisiti sono stati trovati in possesso di 3 catalizzatori, vari attrezzi e grimaldelli, sequestrati. Il 21enne è stato trovato in possesso di 0,57 grammi di cocaina e per tale motivo è stato anche segnalato alla Prefettura di Caserta. Gli arrestati, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.