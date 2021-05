Tabaccherie nel mirino dei ladri: nuovo colpo in Campania A ruba sigarette e gratta e vinci. Ingente il bottino

Hanno forzato una finestra laterale di un locale per poi introdursi all'interno e portare via sigarette e biglietti gratta e vinci. Ennesimo colpo in una tabaccheria in Campania. E' successo nella notte a Pastorano, nel casertano alla località Pantuviano. L'allarme è scattato poco dopo le 3.00. E' stata una pattuglia di un istituto di vigilanza ad allertare i carabinieri. Il bottino si aggirerebbe intorno ai 10mila euro. Indagini in corso per cercare di risalire agli autori.