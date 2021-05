Schianto nel casertano: ancora sangue sulle strade Furgone contro camion: una persona è morta

Una persona è deceduta nel tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull’Appia nel territorio di Francolise in provincia in provincia di Caserta. Per cause in corso di accertamento, un furgone dopo aver invaso la corsia opposta si è schiantato contro un mezzo pesante. A nulla è valso l'arrivo dei soccorritori. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul posto, Anas, 118 e forze dell'ordine. Istituito un senso unico alternato in corrispondenza del km 185,400, nel territorio comunale di Francolise.