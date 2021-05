Travolto da un'auto: nulla da fare un 75enne a Pietravairano L'anziano è morto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Dolore a Pietravairano in provincia di Caserta per la tragica morte di un anziano, travolto e ucciso da un'auto. La tragedia in via San Pasquale. Giuseppe Iadevaia, 75 anni è morto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dopo essere stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Troppo gravi le lesioni riportate nel violentissimo impattto. L'autista della vettura si è fermato dopo l'investimento. La sua posizione è ora al vaglio dei carabinieri di Vairano Scalo che hanno avviato le indagini.