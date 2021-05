Coppia sorpresa con la droga in casa: arrestati Blitz dei carabinieri a Casal di Principe

Una coppia di quarantenni è stata trovata in possesso di 13 grammi di cocaina dai carabinieri a Casal di Principe. La droga già suddivisa in dosi era pronta per essere immessa sul mercato. Alla vista dei militari recatisi presso la loro abitazione su segnalazione, i due hanno cercato di disfarsi dello stupefacente gettandolo dalla finestra in un terreno sottostante. Lo stupefacente è stato ritrovato dai carabinieri e posto sotto sequestro. Rinvenuti presso l'abitazione bilancino di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi. Entrambo sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.