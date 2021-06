Colpo pesante in una nota orologeria nel casertano: si indaga Ladri scatenati in azione a Frignano

I carabinieri stanno facendo piena luce su un consistente furto messo a segno all'interno di una nota orologeria a Frignano, nel casertano. Il colpo è avvenuto nel cuore della notte. Ignoti, una volta entrati all'interno sono riusciti a portare via gioielli ed orologi. Danni ingenti alle strutture interne ed esterne. Il bottino è in via di quantificazione. A lanciare l'allarme sono stati i residenti, che hanno allertato il 112. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.