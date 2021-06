Mamma travolta e uccisa da una minicar: la figlioletta è fuori pericolo La tragedia che ha sconvolto la comunità di San Nicola la Strada

Mamma e figlioletta travolte da una minicar all'improvviso in strada. La donna muore a seguito delle gravi lesioni riportate mentre la piccola è fuori pericolo. La tragedia è avvenuta a San Nicola la Strada al centro del paese. Un impatto violentissimo. Entrambe sono state trasportate al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta. Per la 40enne purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto davanti ad un noto supermercato. La posizione del ragazzo alla guida della piccola vettura, impaurito dopo l'accaduto ma rimasto sul posto, è ora al vaglio degli inquirenti.