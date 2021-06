Anziano imprenditore narcotizzato e derubato in casa nel sonno E' caccia alla banda di malviventi entrata in azione a Villa di Briano

E' caccia ai malviventi che la notte scorsa hanno fatto irruzione nell'abitazione di un imprenditore di 89 anni. E' successo a Villa di Briano. L'uomo che vive da solo in casa, non si sarebbe accorto minimamente di nulla. Il sospetto da parte degli inquirenti è che possa essere stato narcotizzato dalla banda mentre dormiva. I malviventi sono riusciti a portare via soldi e oro con estrema facilità. Un bottino pari ad almeno 10mila euro. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri.