Si apre una voragine e un furgone finisce nel terreno: un ferito Paura in pieno centro a Santa Maria Capua Vetere nel casertano

Paura nel casertano a causa di una improvvisa voragine. E' successo a Santa Maria Capua Vetere in pieno centro. Il manto stradale ha ceduto ed un furgone è finito nel fossato. Fortunatamente non si registrano conseguenze serie per il conducente del mezzo.

Il cedimento è avvenuto all'imbocco del portone di un'abitazione, dove erano in corso dei lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta e le forze dell'ordine. L'area interessata dal movimento franoso è stata transennata. Non è la prima volta che nella stessa zona accade un episodio simile.

Comune e servizi sociali sono intervenuti per garantire un'adeguata sistemazione ai nuclei familiari che risiedono nell’immobile sgomberato d'urgenza.