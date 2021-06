Bimba di dieci anni scomparsa nel casertano: ritrovata dalla Polizia La mamma esce a fare la spesa e al ritorno non trova più la figlia in casa, paura e poi sollievo

La mamma esce a fare la spesa e al ritorno non trova più in casa la sua figlioletta di soli dieci anni. Ore di apprensione a Parete, piccolo comune della provincia di Caserta dove è stata denunciata l'incredibile scomparsa. La Polizia informata dell'accaduto ha avviato subito le ricerche e dopo circa tre ore è riuscita a ritrovare la piccola. Gli inquirenti hanno ascoltato la mamma della bambina e raccolto una serie di testimonianze. Ore di ansia e prepccupazione in paese dove la notizia ha scosso davvero tutti fino a quando nel tardo pomeriggio si è potuto tirare poi un sospiro di sollievo.