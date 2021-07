Detenuti pestati in carcere, Cartabia: "Tradimento alla Costituzione" Profonda indignazione da parte del ministro della giustizia

"Un tradimento alla costituzione italiana, un'offesa gravissime e un oltraggio alla dignità delle persona dei detenuti e anche a quella divisa che ogni donna e ogni uomo della Polizia Penitenziaria deve portare con onore, per il difficile, fondamentale e delicato compito che è chiamato a svolgere."

E' la profonda indignazione del ministro della giustizia Marta Cartabia dopo i gravi fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in Campania.

Le immagini inequivocabili dei detenuti in ginocchio vicino al muro, presi a manganellate, calci e pugni hanno fatto il giro del mondo. Da più parti vengono chieste pene pesantissime per gli autori della mattanza, indifendibili per quanto di così grave accaduto.