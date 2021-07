Video pestaggi in carcere: la procura di Santa Maria Capua Vetere apre inchiesta Indagini preliminari, atti del pm e della polizia giudiziaria coperti da segreto

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo sulla pubblicazione di alcuni video relativi alle violenze avvenute nel carcere casertano il 6 aprile 2020. Indagini preliminari, atti del pm e della polizia giudiziaria coperti da segreto.

Intanto circa 30 detenuti del Reparto Nilo del carcere di Santa Maria Capua Vetere, vittime dei violenti pestaggi sono stati trasferiti in altre carceri campane come Carinola, Ariano Irpino, e in istituti di altre regioni, tra cui Modena, Civitavecchia, Perugia.

L'inchiesta ha già portato a 52 misure cautelari, a carico di funzionari, comandanti e agenti dell'amministrazione penitenziaria. E non è finita qui.