Spara contro mamma e figli a bordo di un'auto: arrestato 25enne Tragedia sfiorata nelle notte in provincia di Caserta

Poteva essere una strage ma fortunatamente non ci sono feriti. Si indaga sul grave episodio avvenuto a Cesa in provincia di Caserta, nel cuore della notte. Mamma e figli che viaggiavano in auto sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco. E' successo tra via Nenni e via Campostrino. I carabinieri hanno arrestato un 25 del luogo con l'accusa di tentato omicidio. Indagini sono in corso per ricostruire il movente e chiarire ogni dettaglio di questa vicenda.