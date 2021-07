Sangue sulle strade: dolore a Macerata Campania per la morte di un giovane padre Lo schianto è avvenuto allo svincolo per Caivano lungo la statale 87 ex sannitica

E' di un morto e sette feriti il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto all'altezza dello svincolo per Caivano lungo la statale 87 ex sannitica. La vittima è un giovane di 33 anni Diego Piccolo. L'impatto è stato violentissimo ed è morto sul colpo.

L'uomo viaggiava a bordo della sua Smart Four Four quando, all'altezza dello svincolo per Caivano, per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente contro un'Alfa Mito che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Coinvolte nell'incidente anche altre due auto. Tra i feriti vi sono tre ragazzine di età compresa tra i 10 e i 15 anni, fortunatamente non in gravi condizioni. Piccolo, residente a Macerata Campania, sposato, lascia una bimba in tenera età.