Neonato muore dopo il parto: disposta l'autopsia Tragedia nel casertano

I carabinieri di Mondragone e la stessa direzione interna della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, stanno facendo piena luce sul decesso di un bimbo avvenuto poco dopo il parto. La coppia si era presentata in clinica per la nascita del piccolo a seguito delle prime contrazioni. La donna è stata poi portata in sala operatoria e da qui l'annuncio della morte del neonato. Sarà ora l'autopsia a stabilire che cosa realmente è accaduto.