Maxi blitz antidroga nel casertano: 13 misure cautelari Sostanza stupefacente ordinata ed acquistata attraverso i social

Maxi operazione antidroga nel casertano. Il bilancio è di 13 persone colpite da misure cautelari, di cui 10 in carcere, 1 ai domiciliari e 2 con l''obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Epicentro della retata, il piccolo comune di Recale. Ordinanze disposte dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Francesco Ciocia. Sequestrate anche 2 auto utilizzate per l'attività di spaccio e denaro in contanti paro a 75mila euro quali provento dell'attività di spaccio. Indagini condotte dai carabinieri di Macerata Campania. La sostanza stupefacente veniva acquistata per lo più attraverso i social, per poi giungere previo appuntamento alla relativa consegna.