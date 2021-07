Movida violenta, nuova notte di follia a Caserta: è allarme In prefettura arriva il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese

Una nuova notte di follia, non si arresta l'ondata di violenza in città. Quello appena trascorso è stato un sabato nero sul fronte movida.

Botte da orbi in centro a pochi passi dalla Reggia. Bande di ragazzini se le sono date di santa ragione, sotto gli occhi di molti passanti rimasti spaventati e impotenti.

Almeno tre gli episodi più gravi, a partire da piazza Dante. Sul posto carabinieri e polizia e come già accaduto precedentemente, tutti in fuga al loro arrivo. Indagini sono in corso anche attraverso l'ausilio di alcune telecamere attive per individuare i violenti.

Un allarme sicurezza che ha spinto la prefettura a convocare un tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che domani sarà in città.