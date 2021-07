Vuol mangiare senza fare la fila allo stand: minaccia clienti con un fucile Arrestato un 18enne: era in evidente stato d'ebbrezza

I Carabinieri della stazione di San Cipriano d'Aversa (CASERTA), allertati da una segnalazione giunta al 112, hanno arrestato per porto abusivo di armi, minaccia aggravata e ricettazione A.S., 18enne marocchino. I militari dell'Arma lo hanno bloccato all'interno dell'area mercato di via Campo d'Isola, dove in evidente stato di ebbrezza aveva minacciato i presenti con un fucile da caccia al fine di evitare la fila agli stand gastronomici serali. A seguito di immediati accertamenti i Carabinieri hanno inoltre accertato che l'arma sottoposta a sequestro era oggetto di furto. A.S. è stato portato al carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.