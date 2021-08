Salvini domani a Caserta: «Visita strumentale» Pio Del Gaudio: «Visita una caserma...perché, se non ha ruoli di Governo?»

"La visita di Salvini presso la Caserma Garibaldi, prevista nelle prossime ore, non ha senso e non ha logica. Ad oggi, non ha ruoli di Governo e la visita presso il presidio sanitario ha il sapore della strumentalizzazione politica per rimarcare, come tutti sanno, la candidatura a Sindaco di Caserta del capogruppo della Lega in Campania. Aiutino il nostro territorio in modo concreto, hanno promesso il 'Salva Caserta', si attivino in tal senso e ne saremo tutti felici". Lo ha detto Pio Del Gaudio, ex sindaco di Caserta e candidato alla fascia tricolore per le prossime amministrative, commentando la visita del leader della Lega Matteo Salvini, prevista per domani.