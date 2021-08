Rubava cellulari ai bagnanti: arrestato Aveva già preso 6 telefoni dalle borse dei bagnanti. Preso dai carabinieri indiano irregolare

Rubava cellulari in spiaggia, ai bagnanti che si allontanavano dalle loro cose. I carabinieri hanno arrestato a Castel Volturno, proprio in spiaggia, un 35enne indiano senza fissa dimora e irregolare in Italia.

L'uomo aveva già rubato 6 telefoni cellulari dalle borse dei bagnanti: gli smartphone sono stati recuperati e consegnati dai militari ai legittimi proprietari.

L'uomo invece è stato portato in carcere a Santa Maria Capua Vetere.