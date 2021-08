Incendi: terribile scenario in Campania: strage di animali bruciati vivi Il grido di allarme arriva dal casertano

Uliveti, alberi da frutto, interi ettari di patrimonio boschivo e bestiame. Le fiamme non risparmiano nulla sul monte Tifata. La situazione è drammatica nel casertano, dove scarseggia ormai a causa dei numerosi roghi, il foraggio per gli animali. Diverse pecore sono morte, avvolte dagli incendi, altre rimaste in vita non hanno di che nutrirsi.

A lanciare l'allarme è stato il sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza. San Leucio e Casagiove sono le zone più colpite. Intanto va avanti l'attività di prevenzione e repressione da parte delle forze dell'ordine. Nei giorni scorso la polizia ha arrestato un uomo sorpreso ad appiccare il fuoco. Controlli, fanno sapere le forze dell'ordine che non cesseranno minimamente.

Ed è vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, in questo periodo su tutto il territorio campano. Vi è un'apposita ordinanza della regione Campania, legata proprio all'emergenza incendi.