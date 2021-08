Lutto a Marcianise per la scomparsa della piccola e dolce Chiara Non ce l'ha fatta la bimba di due anni ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova

Ha combattuto fino all'ultimo ma non c'è la fatta a vincere il male. Nulla da fare per la piccola Chiara ricoverata sin dalla nascita, dopo appena due mesi all’ospedale Gaslini di Genova. La triste notizia è arrivata alla vigilia di ferragosto. Una ricorrenza vissuta in silenzio e nel dolore dalla comunità di Marcianise. La piccolina lascia si suoi giovani genitori, persone molto conosciute e stimate attivamente impegnate nel commercio. L'intera comunità si è stretta con affetto intorno a loro in questo momento di grande dolore.