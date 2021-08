Tragedia in mare a Castel Volturno: un morto, un disperso e due feriti Ricerche in atto da parte dei vigili del fuoco

Proseguono senza sosta le ricerche del 25enne disperso in mare a Castel Volturno, in località Pinetamare. In campo vigili del fuoco di Mondragone, il nucleo sommazzatori di Napoli ed un elicottero di stanza a Pontecagnano insieme ai militari della capitaneria di porto.

Il giovane si è tuffato in acqua per tentare di salvare il nonno, di 62 anni, che non riusciva a rientrare a riva. Per l'anziano purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nel rocambolesco salvataggio altre due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Fortunatamente non sono gravi.