Sospese le ricerche in mare dopo la tragedia di ieri: nessun disperso Il bilancio è di un morto e due feriti ricoverati in ospedale

Non ci sono dispersi o altre vittime dopo la tragedia di ieri avvenuta in mare a Castel Volturno, in cui ha perso la vita un uomo di 62 anni di Napoli. In un primo momento su segnalazione di alcuni bagnanti si era pensato alla presenza di un parente accorso in suo aiuto e poi annegato anche lui. Nulla di tutto questo. Il bilancio è di un morto e due feriti no gravi, trasportati ieri in ospedale e ricoverati alla clinica Pineta Grande. Guardia Costiera di Castel Volturno e Vigili del Fuoco di Caserta entrati in azione con mezzi navali, sommozzatori e un elicottero hanno sospeso ufficialmente ogni ricerca.