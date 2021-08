Dodicenne annega nelle acque di Mondragone: è in terapia intensiva Trascinarlo a largo dalle forti correnti è stato tratto in salvo da alcuni bagnanti

Estate drammatica nelle località di mare in Campania. A Mondragone un bambino di 12 anni di Marcianise è annegato. E' successo tutto in pochi secondi, su una spiaggia libera del lungomare Camillo Federico. Il piccolo è stato trascinarlo a largo dalle forti correnti. E' salvo grazie all'intervento di alcuni bagnanti che dopo aver notato la scena, sono accorsi immediatamente in suo aiuto. Una corsa contro il tempo. E' ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santobono di Napoli.