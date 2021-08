Terra dei fuochi, maxi operazione nel casertano: 19 equipaggi in campo Multe e sequestri a Caserta, Lusciano, Sessa Aurunca e Cellole

Ben 19 equipaggi in campo, sul territorio, per un totale di 48 unità, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono conferiti in modo illecito i rifiuti, controllando 3 attività imprenditoriali e commerciali, di cui una sanzionata e denunciata. Ben 45 le persone identificate (di cui 2 denunciate e sanzionate), 12 i veicoli controllati, circa 2000 mq di aree sequestrate, circa 2000 mc di rifiuti speciali pericolosi e non sequestrati, 87.000 euro di sanzioni comminate.

Prosegue dunque lo sforzo di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli con la Prefettura di Caserta, le due Questure e con le altre forze di polizia delle province, in base alla programmazione proposta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Cabina di regia “Terra dei Fuochi”.

Ulteriori attività straordinarie di controllo, nell’ambito delle azioni di secondo livello, sono state svolte il 13 agosto nei comuni di Cellole, Arzano e Casandrino, il 18 agosto nel comune di Lusciano e il 20 agosto nel comune di Sessa Aurunca, dove il Raggruppamento Campania dell’Esercito su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°) congiuntamente a pattuglie delle polizie municipali effettuavano controlli del territorio con i seguenti risultati operativi: 79 persone identificate di cui 9 sanzionate e 2 denunciate, 78 veicoli controllati di cui 26 sanzionati e 4 sequestrati e controlli a quattro attività commerciali e imprenditoriali, 14.903 euro di sanzioni amministrative comminate.

Le pattuglie interforze operative: Raggruppamento Campania dell’esercito su base Reggimento Cavalleggeri “Guide” (19°), Guardia di Finanza di Pozzuoli, Carabinieri di Quarto, Roan Guardia di Finanza di Napoli, Polizia Metropolitana di Napoli, Ispettorato centrale repressione frodi Italia Meridionale, Polizia di Stato di Sessa Aurunca, Carabinieri di Cellole, Carabinieri di Baia Domizia, Polizia Municipale di Cellole, Guardia di Finanza Territoriale di Sessa Aurunca, Arpac e Asl di Caserta, Polizia Municipale di Lusciano, Polizia Municipale di Arzano, Polizia Municipale di Casandrino, Polizia Municipale di Cellole, e Polizia Municipale di Sessa Aurunca.