Schiacciato da una pressa: non ce l'ha fatta Ivan, lutto a Marcianise Dolore nella comunità casertana per la morte del 29enne

Non ce l'ha fatta Ivan Salvatore, l'operaio di Santa Maria a Vico rimasto schiacciato da una pressa nei giorni scorsi in una fabbrica di Marcianise nella zona indistriale. Il 29enne era stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni si sono poi aggravate, fino al triste epilogo.

Un ragazzo d'oro, appartenenente ad una famiglia esemplare e onesta. Sempre sorridente, giovale e disponibile con tutti. Il sindaco Andrea Pirozzi e l’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico esprimono il loro più sentito cordoglio alla famiglia del giovane.

“La tragica scomparsa di Ivan - dichiara il Sindaco Andrea Pirozzi - colpisce non solo noi ma l'intera comunità Santamariana. Non è tollerabile che ancora oggi, dopo secoli di lotte per i diritti duramente conquistati, dobbiamo ancora piangere i nostri giovani caduti sul lavoro, vittime - conclude - dell'indifferenza di fronte alle nome di sicurezza previste dalla legge."

Nel giorno dei funerali, il sindaco Andrea Pirozzi disporrà il lutto cittadino in memoria di Ivan e di tutte le vittime cadute sul lavoro.