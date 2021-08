Fiamme sulla linea ferroviaria Roma-Napoli Mattinata di disagi per molti pendolari casertani

Un incendio causato da un guasto tecnico e va in tilt la linea ferroviaria Roma-Napoli, a Cassino. E' successo la notte scorsa. Rallentamenti pesanti al traffico ferroviario in direzione Napoli tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. All'opera i tecnici di rete ferroviaria italiana per ripristinare il guasto e consentire il regolare transito dei treni.