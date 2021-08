Movida violenta finisce nel sangue in Campania: muore un giovane a Caserta Non ce l'ha fatta un 18enne dopo essere stato accoltellato la scorsa notte

Dolore e sconcerto in Campania. La movida violenta finisce nel sangue in Campania. Non sono bastate le continue avvisaglie ad arginare il fenomeno e a Caserta purtroppo la notte scorsa ci è scappato il morto.

Nulla da dare per Gennaro Leone, 18 anni di San Nicola La Strada. Il giovane è morto all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta dopo essere stato accoltellato a una gamba da un coetaneo durante una lite.

E' successo tutto dopo la mezzanotte nel cuore di Caserta, un cuore ferito a morte, in piazza Correra. La vittima del grave accoltellamento è morta tre ore dopo in ospedale per arresto cardiocircolatorio provocato dalla perdita eccessiva di sangue.

Sull'accaduto stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Caserta, guidati dal capitano Pietro Tribuzio. Gli inquirenti dopo aver raccolto una serie di testimonianze ed elementi utili, avrebbero individuato l'aggressore, un coetaneo di Leone.

La vittima era molto conosciuta negli ambienti giovanili. La sua passione da pugile lo aveva portato a raggiungere anche traguardi importanti. Addolorati i suoi tanti amici e colleghi della palestra di Marcianise.

E solo per un soffio non è finita in tragedia un'altra movimentata lite tra giovani, a Capua al Parco delle Fortificazioni durante una serata musicale. La rissa ha riguardato accesa un gruppo di giovani del luogo e del napoletano. Tutto sarebbe partito per gli sgaurdi di troppo ad una ragazza. Fortunatamente grazie all'intervento del personale della sicurezza e dei carabinieri si è evitato il peggio.

Pugni, calci e sedie all'aria tra vip anche a Capri, nel corso di una rissa scoppiata all’esterno del Quisisana. A denunciare l'accaduto il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. I carabinieri della locale stazione, a seguito di accertamenti effettuati hanno identificato e denunciato tutti i partecipanti. Le 6 persone coinvolte nell’episodio - di età compresa tra i 40 e i 26 anni, incensurati, campani, professionisti e studenti saranno proposti anche per il daspo urbano.