Gennaro e il suo omicida non si conoscevano, tutto è partito da una banale lite Nessun conto sospeso tra i due. Disposta l'autopsia, dalle telecamere pochi elementi utili

Disposta l'autopsia sul corpo di Gennaro Leone, il 18enne pugile di San Marco Evangelista accoltellato mortalmente durante una lite nella notte tra sabato e domenica in via Vico nel cuore della movida a Caserta. L'esame sarà eseguito all’istituto di Medicina legale dell’azienda Sant’Anna e San Sebastiano. Interrogatorio in carcere per il 19enne di Caivano accusato di omicidio volontario ed arrestato dai carabinieri grazie alle testimonianze di amici e non. Un dato è certo i due non si conoscevano. Non vi erano quindi conti sospesi tra loro come ipotizzato in un primo momento. Una lite, per futili motivi che si è innescata proprio la sera della tragedia non si comprende ancora per quale motivo. Pochi purtroppo gli elementi utili alle indagini emersi dalle telecamere presenti nella zona.