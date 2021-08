Giovane finanziere casertano trovato cadavere in caserma a Reggio Calabria Si indaga sulle cause del decesso

Tragedia a Reggio Calabria, un finanziere di 26 anni. Il giovane, è stato trovato cadavere all’interno della caserma dove prestava servizio come comandante. Sono stati i suoi stessi colleghi a fare la triste scoperta. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118. Il giovane ufficiale era originario di Macerata Campania in provincia di Caserta. Si indaga sulle cause del decesso.