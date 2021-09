"Le case di necessità non si toccano, no agli abbattimenti" Tensione a Casal di Principe dove va avanti ad oltranza la lotta degli abitanti

Tutto è compiuto, non c'è nulla da fare, le abitazioni di via Ancona dovranno essere rase al suolo dalle ruspe, ma a Casal di Principe, la gente non ci sta. Prosegue la mobilitazione e quella di oggi si annuncia una giornata ad alta tensione. Due le famiglie coinvolte con 4 bambini. Per questo motivo il sindaco Renato Natale ha rassegnato le proprie dimissioni. Aveva chiesto alla procura 100 giorni di tregua in attesa di poter completare i lavori in un bene confiscato per poter ospitare le due famiglie. Ma la magistratura ha detto no. Si dovrà procedere con l'abbattimento senza dover attendere altro tempo. Sul posto comitati, associazioni e una nutrita rappresentanza di forze dell'ordine. Si sta tentando una mediazione per evitare incidenti.