movida blindata dopo l omicidio del 18enne

Movida blindata a Caserta per il primo weekend dopo l'omicidio di Gennaro Leone, il 18enne accoltellato la notte del 28 agosto in piazza Correra. Dopo la tragedia, è entrata in vigore una nuova ordinanza che limita il consumo di alcolici e prevede una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle strade più 'sensibili'. Ieri tantissime le pattuglie in strada, mai così numerose nemmeno durante la zona rossa o i primi mesi di pandemia a detta dei cittadini. Provvedimenti, questi, che sicuramente rischiano di limitare il lavoro di tanti locali e che hanno fatto storcere il naso a più di qualche commerciante, ma che potrebbero garantire una maggiore sicurezza vista l'emergenza degli ultimi mesi.