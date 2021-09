Covid nelle carceri in Italia: maglia nera a Caserta Sono dieci i detenuti attualmente positivi nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere

Sono dieci i detenuti attualmente positivi al Covid all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere in Campania. La struttura penitenziaria casertana è la più esposta in Italia, con il maggior numero di persone contagiate.

In totale sono 73 i reclusi che hanno contratto il virus nei vari penitenziari italiani, molti dei quali appena entrati. La maggior parte, 68 in totale, sono asintomatici. Due coloro che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche in ospedale. Oltre alla Campania a preoccupare è anche la Sicilia. Sono infine 109 gli agenti di polizia penitenziaria positivi nelle carceri e 6 appartenenti all’amministrazione penitenziaria. 22 risultano essere sintomatici.